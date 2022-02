"Favole al telefono": la Biblioteca Comunale di Castelvetrano ripropone l’iniziativa destinata ai più piccini

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-08

(ph. freenovara.it)

Anche quest'anno la Biblioteca Comunale L. Centonze ripropone l’iniziativa dal titolo “Favole al telefono” destinata ai più piccini.

Dal 16 Febbraio 2022 per ascoltare o prenotare un favola al telefono e riceverla direttamente a casa basta chiamare al n. 0924 932188 o inviare un messaggio whatsapp al n. 3298860284 o alla pagina Facebook della Biblioteca comunale L. Centonze indicando:

Nome ed età del/la bambino/a per cui si richiede la lettura

Nome del genitore o altro adulto di riferimento che prenota

Città da cui proviene la richiesta

Preferenza di data e orario

Telefono

Tutti i bambini prenotati riceveranno una favola al telefono nella giornata e all’ora concordati.

L’iniziativa coinvolge attivamente gli studenti del Liceo delle Scienze Umane "G. Gentile" di Castelvetrano che saranno i lettori delle favole.

La Biblioteca, ancora una volta, si mette in gioco, esce da se per raggiungere, ancora una volta, i più piccoli, in punta di piedi entra nelle case dei cittadini per condividere e promuovere la lettura in un momento delicato della nostra vita, in cui forse, solo un buon libro, attraverso canali poco usuali, ci consente di restare #distantimauniti!