Covid, il ruolo del 118 e la sanità del futuro. Domani mattina in diretta “Face to Face” con Fabio Genco, Direttore del 118 per Palermo e Trapani

di: Redazione - del 2022-02-11

Dopo le prime due dirette con Alberto Firenze e il Sindaco Enzo Alfano, l’ospite dell’appuntamento di domani con Face to Face di Alessandro Indelicato sarà Fabio Genco, direttore del 118 di Palermo e Trapani.

Con il dirigente del servizio di soccorso si parlerà del ruolo del 118, dell’emergenza Covid e dello sforzo richiesto a tutti i sanitari e agli operatori sempre in prima linea per prestare soccorso alle persone in difficoltà e tanto altro ancora.

Non mancate all’appuntamento, in diretta su Castelvetranonews a partire dalle 10.00.