CVetrano, le ragioni del sì e del no all'approvazione del bilancio comunale

di: Redazione - del 2022-02-11

Il Sindaco Enzo Alfano può tirare un sospiro di sollievo perché il Consiglio comunale ha approvato il bilancio pluriennale 2021-2023 con 14 voti a favore, compreso quello dell’ex pentastellata Giuseppina Coppola e di Francesco Casablanca.

Sono stati 9 quelli contrari dell’opposizione Obiettivo Città, Pd e anche il no di Angelina Abbrignani di Fratelli d’Italia.

Nell’atto approvato anche due emendamenti presentati dal consigliere Casablanca, il primo di 21.000 euro e il secondo di 15.000, per oggetto la manutenzione delle strade e il ripristino e funzionamento della fontanella di Selinunte di via Caboto, che è di antica fattura nel suo stile e punto di ristoro dei turisti e non solo.

Il Sindaco avrebbe promesso che sarà ripristinata, probabilmente ora che inizieranno i lavori per la riqualificazione dell’attigua via Marco Polo.

Secondo il consigliere Casablanca che è anche un ragioniere: ”Questo bilancio è stato redatto con una quadratura forzata, perché poco o niente si poteva cambiare, appunto perché mancano le risorse. Il 2021 ormai risulta un consuntivo, il 2022 e il 2023 rappresentano dei previsonali, con pochi contenuti e aspettative, appunto perché non si possono contabilizzare le entrate.

Il bilancio pluriennale 2021-2023 é stato redatto con il sistema di contabilità finanziaria, non si é rispettato il termine di esame del luglio 2021, perché il settore finanziario aveva difficoltà a far rispettare il pareggio di bilancio".

Aggiunge Casablanca: "Il cosiddetto avanzo di amministrazione, come quota accantonata sfocia nel famoso fondo crediti di dubbia esigibilita. Da dire ancora che l’approvazione dell’importante documento finanziario rappresenta un ultimo documento propedeutico alla stabilizzazione dei precari del comune”.

Nella precedente seduta non era stato approvato il Dup, ed aveva avuto come conseguenza l’uscita dall’aula del sindaco e dei consiglieri di maggioranza, pare in forma di protesta, non avendo il Sindaco in quella sede i numeri per l’approvazione.

Il capogruppo del Pd avvocato Monica Di Bella dichiara: “Ieri sera abbiamo consentito, mantenendo il numero legale in aula, che la maggioranza approvasse Dup e bilancio di previsione 2021-2023, salvaguardando la democrazia rappresentativa nella nostra Città. È un fatto noto, infatti, che la mancata approvazione avrebbe comportato lo scioglimento del Consiglio comunale.

Siamo rimasti in aula non rinunciando al nostro ruolo perché, anche dall'opposizione, sappiamo dare contributi di idee, progetti, prospettive e visione per il progresso della nostra comunità e pur rimanendo critici con l'azione amministrativa portata avanti dalla Giunta, che rimane spesso sorda alle nostre sollecitazioni, non mostrandosi conseguenziale alle proposte portate in aula, pensiamo che l'ennesimo voto negativo su atto tanto importante quale è il bilancio possa servire almeno a far comprendere che serve un cambio di passo a questa amministrazione che continua a non convincere"