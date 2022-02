Porto di Selinunte, interrogazione all'Ars del Movimento 5 Stelle

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-11

Il caso del porto di Selinunte approda all’Ars grazie ad un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. I lavori al porto di Selinunte stanno causando particolari disagi al comparto della locale marineria, tale circostanza ci ha spinto a sollecitare, per il tramite del proprio canale politico di riferimento, attenzione da parte del Governo Regionale.

Nasce così un’interrogazione a risposta scritta a firma dei deputati all’Ars M5S, per chiedere chiarimenti al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e all’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità Falcone sullo stato dei lavori. Di seguito l’interrogazione scritta presentata.

ASSEMBLEA REGIONE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE

(risposta scritta)

N.000000 – Chiarimenti circa lo stato dei lavori di rifacimento del porto sito in località frazione Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE,

ALL’ASSESSORE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

PREMESSO:

• La località di Marinella di Selinunte, nonché del comune di Castelvetrano in generale, è rinomata per la qualità del pesce che viene pescato nelle acque adiacenti, tra i quali va ricordata la “sardina di Selinunte”;

• la pesca, e l’indotto che ad essa è legato, rappresenta per la zona una delle attività economiche principali che occupano una grande porzione di popolazione;

• all’interno della frazione marittima sopraindicata è presente un’asta commerciale del pesce, denominato “Incantu” che permette al comparto marittimo di poter vendere il pescato e sostentare di conseguenza le attività;

• negli anni, gli operatori marittimi hanno potuto usufruire di una struttura portuale, la quale ha permesso a questi di poter svolgere la propria attività senza gravi ed importanti problemi;

• nel 2010, la banchina del porto di Marinella di Selinunte è stata interessata dalla costruzione di una condotta fognaria al fine di evitare lo sversamento diretto di liquami all’interno della struttura portuale;

• nel marzo del 2018, la banchina del porto di Marinella di Selinunte è stata soggetta a diversi crolli che hanno portato la Guardia Costiera a dichiarare inagibile la struttura portuale ( https://trapani.gds.it/.../porto-di-marinella-di.../ );

• nella costa adiacente, inoltre, vi è un importante accumulo di materiale vegetale marino ovvero l’alga posidonia, la quale crea importanti difficoltà al comparto marittimo;

• la presenza di quest’alga, la quale intasa i canali di accesso al porto, non permette agli operatori marittimi di poter svolgere la propria attività nel migliore dei modi;

CONSIDERATO CHE:

• In data 06 maggio 2020, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha pubblicato il decreto di pubblicazione sui quotidiani di rilievo regionale e nazionale del bando di gara “Potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte, attraverso il dragaggio dei fondali, il consolidamento delle opere strutturali esistenti, l'illuminazione e l'adeguamento dei pontili. 1^ stralcio, del comune di Castelvetrano (TP)” ( http://pti.regione.sicilia.it/.../PIR.../PIR_AssInf rastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PI R_4115326.436191696/PIR_DECRETIDIRIGENZIALI/PIR_DecretiDirigenziali2020/PIR_05Maggio202 0/PIR_1Decade052020/DDS%2Bn.%2B980.pdf );

• in data 15 maggio 2020, nei principali quotidiani giornalistici è stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento del porto di Marinella di Selinunte per un totale di 638.973,69 ( https://tribunalieaste.qds.it/.../dipartimento-regionale... della-mobilità-e-dei-trasporti-potenziamento-della-struttura-portuale-di-marinella-di-selinunte );

• in data 31 agosto 2020 sono stati consegnati i lavori inerenti il porto di Marinella di Selinunte all’impresa Cedit Srl – Agrigento, per un totale di 521.623,89€;

• la data presunta di ultimazione dei lavori avrebbe dovuto essere il 27 giugno 2021;

• allo stato attuale i lavori di rifacimento del porto di Marinella di Selinunte risultano procedere a rilento, assistendo a diverse interruzioni dei lavori e successive riprese che hanno fatto sì che la struttura portuale non sia ancora stata consegnata agli operatori della marina locale causando diversi disagi (https://www.tp24.it/.../i-lavori-infiniti-del.../171402 );

• i lavori precedenti di dragaggio e agli attuali lavori hanno portato all’eccessivo accumularsi di posidonia all’interno della limitata porzione di porto che ancora rimaneva usufruibile da parte della marina locale rendendo così a questi impossibile lo svolgere della propria attività economica;

• in data 30 dicembre 2021, esponenti dell’Amministrazione regionale recandosi a Marinella di Selinunte hanno rassicurato i pescatori locali circa la rimozione dell’alga ( https://castelvetranonews.it/.../protesta-dei-pescatori... l’incontro-con-gli-assessori-scilla-e-falcone/ );

• attualmente il fondale marino del porto di Marinella risulta gravemente ricoperto dalla posidonia, portando la marina locale a bloccare i lavori di rifacimento del porto al fine di incentivare le istituzioni locali e regionali ad affrontare un problema ancora più annoso quale la presenza della su scritta alga ( https://www.tp24.it/.../pescatori-bloccano-il-cantiere... prima-togliete-le-alghe-fateci-la/173135 );

PER SAPERE:

• Quale sia il reale stato dei lavori circa l’infrastruttura portuale sita in Marinella di Selinunte; • quando realmente la struttura verrà riconsegnata ai cittadini di Castelvetrano;

• quali misure intenda mettere in atto l’Amministrazione Regionale al fine di liberare i fondali dall’alga posidonia e permettere alla marina locale di poter svolgere le proprie attività marittime all’interno della porzione di porto ancora usufruibile.

DATA 02/02/2022

FIRMATARI DI PAOLA NUNZIO - CAMPO STEFANIA - CAPPELLO FRANCESCO - CIANCIO GIANINA - DAMANTE CONCETTA DE LUCA ANTONINO - DI CARO GIOVANNI - MARANO JOSE - PASQUA GIORGIO - SCHILLACI ROBERTA SIRAGUSA SALVATORE - SUNSERI LUIGI - TRIZZINO GIAMPIERO - ZAFARANA VALENTINA - ZITO STEFANO