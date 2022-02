Anas: tolleranza zero contro gli incivili e maxi bonifiche. Agli svincoli A29 di Salemi e Cvetrano si riaccende la luce

di: Redazione - del 2022-02-13

Buone notizie per gli automobilisti che transitano nella Sicila occidentale sulla A 29. Tonnellate di rifiuti sono state rimosse in alcune area di sosta e anche nei sottopassaggi, dove una ditta convenzionata e specializzate con l’Anas ha tolto rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche, gomme, materiale di risulta e amianto. Montagne di rifiuti e sacchi pieni di immondizia e anche di organico lasciati nelle are di sosta.

Intervento importante su circa 1000 mq è stato effettuato sottostante il viadotto Gaggera, in corrispodenza del “Ponte Bagni”. Più di un intervento nelle aree di sosta di Alcamo e in direzione Santa Ninfa. Sono state eliminate e smaltite cento tonnellate dei rifiuti per una superfice complessiva d’intervento di circa 10.000 mq.

Intanto grazie al servizio di video sorveglianze sono state elevati 70 verbali solo nel 2021. Un servizio che ha permesso di scoprire, attraverso le targhe delle auto, gli autori dello smaltimento illegale. Pare che questo servizio si andrà a potenziare e sicuramente sarà un deterrente per chi pensa impunemente, approfittando delle ore serali, di scaricare nelle aree di sosta, visto che le telecamere funzionano h24.

La rimozione dei rifiuti dalle pertinenze stradali, seppure importante, non è la principale attività dell’Anas, costretta ad incaricare ditte specializzate pagate con le tasche dei contribuenti. L’ultimo appalto in tal senso costerà all’Anas circa 200.000 euro.

Buone notizie confermate dall’ufficio stampa, riguardano la riqualificazione di strutture ed impianti tecnologici della galleria Segesta, direzione Alcamo per un investimento di 18 milioni di euro, un vero fiore all’occhiello per la Sicilia. Un nuovo spartitraffico centrale brevettato dall’Anas denominato “Nationalk Dynamic Barrier Anas" sarà collocato a breve.

Ottime le notizie che riguardano la parte più occidentale della A-29 dove, dopo tanti anni, si riaccenderanno i punti luce negli svincoli per Salemi e per Castelvetrano grazie ad un nuovo sistema di corpi illuminanti di nuovissima generazione che garantiranno una maggiore sicurezza agli automobilisti in questi due punti nevralgici. Lì da tempo i ladri avevano fatto razzia dei fili di ramo lasciando al buio gli stessi svincoli.

Criticità riguardano la percorribilità della Campobello–Mazara del Vallo, ridotto ad una sola corsia che presenta dei pericolosi dislivelli ed in primavera si interverrà per la ripavimentazione profonda della carreggiata, mentre verrà steso un nuovo manto stradale del tipo drenante, tra la diramazione per Birgi e Trapani in entrambe le direzioni.