“Il 118 in Sicilia tra formazione, professionisti e volontari al servizio del prossimo”. Intervista "Face to Face" con Fabio Genco

di: Redazione - del 2022-02-12

Per il terzo appuntamento di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato Fabio Genco, direttore del 118 di Palermo e Trapani.

Questa la dichiarazione del Dott. Genco: “Sono stato l’attore della prima paziente covid a Palermo, era una turista di Bergamo, Quella notte rimarrà nella storia della sanità siciliana e della mia come medico. Abbiamo messo in quarantena tutte le persone presenti nell’albergo. La formazione dei sanitari è stata fondamentale, ricordo che venivamo dal G7 di Taormina dove avevamo fatto delle esercitazioni congiunte con dei dispositivi di bio contenimento, che sono state molto utili, infatti nessuno nell’albergo è rimasto contagiato.

La regione Sicilia è un passo avanti poiché il personale dei soccorritori è fatto da professionisti che lavorano solo al 118, nelle altre regioni invece sono volontari. Noi abbiamo un personale stipendiato che fa solo questo lavoro e ciò determina esperienza e professionalità.

Io sono nato a Vicari in provincia di Palermo, mio padre era medico condotto. Ho avuto due grandi passioni, la medicina e il calcio. Ho fatto tutte le giovanili nel Palermo, fino alla primavera, poi per ragioni di studio mi sono dedicato alla medicina, il mio primo camice l’ho avuto a 7 anni. Ho completato gli studi in medicina a Palermo e ho conseguito la specializzazione in anestesia, poi sono stato un anno in Inghilterra per fare esperienza. Nel 2001 ho iniziato con il 118, nel 2011 ne ho avuto la responsabilità, prima come vice ora come responsabile. Sono un medico rianimatore e mettere la mia esperienza a disposizione del paziente mi fa stare bene con me stesso.

Tranne negli ultimi due anni di pandemia abbiamo fatto tanti corsi di primo soccorso nelle scuole e il nostro investimento ha avuto feedback positivi, si è ridotto il numero chiamate dalle scuole. Con la riforma della scuola del governo Renzi, c’era in programma un progetto in cui io ero coinvolto dal Ministero che prevedeva una formazione al primo soccorso per il personale docente e non docente e i ragazzi, ma con l’avvento della pandemia non se ne è più parlato.

Palermo e Trapani hanno una situazione geografica diversa e un numero di ospedali diverso. In provincia di Trapani gli ospedali di periferia di Castelvetrano, Mazara, Marsala e Alcamo sono stati distribuiti geograficamente bene e i cittadini posso usufruire di una buona rete ospedaliera in tutta la provincia.

Anche se preferiamo lavorare in silenzio per fortuna il 118 c’è e quello che chiediamo è di chiamarci solo nei casi di vera emergenza e rivolgersi ai medici di famiglia che conoscono meglio gli assistiti per le patologie che non richiedono l’intervento del 118”.

Queste alcune delle dichiarazioni rese dal Dottor Fabio Genco. Il resto dell’intervista potrete seguirlo cliccando sul video.