Santa Ninfa: Nuovo indirizzo per il sito del Comune

di: Redazione - del 2022-02-11

Il sito internet del Comune di Santa Ninfa da pochi giorni ha cambiato indirizzo. Il nuovo portale è ora raggiungibile all'indirizzo www.comune.santaninfa.tp.it . La grafica è rimasta uguale, chiara ed intuitiva. Nella home page si trovano facilmente tutte le sezioni di maggiore interesse, da quella degli avvisi a quella che ospita l'albo pretorio con gli atti più rilevanti e quelli che per legge vanno pubblicati.

Novità inoltre, dal primo febbraio, per l'accesso agli uffici comunali: così come dispone un apposito decreto legge, per potere entrare nel palazzo municipale, occorre essere in possesso del green pass base (quello ottenibile anche con un certificato di negatività rilasciato dopo l'effettuazione di un tampone).