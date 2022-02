“Nelle mie parole preoccupazione per situazione del Comune, ma nessuna accusa di mafia”. Parla Enza Viola

di: Redazione - del 2022-02-11

Ieri il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato ha incontrato Enza Viola, consigliere di Obiettivo città, al centro di un battage mediatico per delle dichiarazioni esternate in Consiglio comunale.

Questa la dichiarazione di Enza Viola: ”In merito al Dup Obiettivo città ha votato in maniera coerente alle nostre affermazioni in cui manifestiamo la nostra contrarietà all’attività amministrativa portata avanti dal Sindaco Alfano e dalla giunta. Abbiamo votato no la prima volta perché abbiamo trovato il documento privo di contenuti utili che potessero dare una prospettiva migliore di Castelvetrano e non abbiamo visto nessuna delle iniziative promosse dall’opposizione.

Nella mia frase pronunciata in Consiglio non addito nessun atto o fatto di stampo mafioso, ma una semplice e chiara preoccupazione politico amministrativa. La mancata approvazione del Dup, avendo come effetto lo scioglimento del consiglio proiettava nella mia mente una Castelvetrano che voglio dimenticare, con un comune sciolto per mafia e in dissesto finanziario. Nel momento in cui ci ritroviamo a non reperire fondi dall’esterno il pericolo di un nuovo dissesto ce lo prospetta anche il Consiglio dei revisori. Non meno grave sarebbe sciogliere il consiglio e lasciare il Sindaco da solo con un commissario, un Sindaco che non reputo in grado di amministrare questo comune. La preoccupazione aumenta vedendo che l’amministrazione cambia assessori per sette volte e che tutti vanno via sbattendo la porta”.

Prosegue:”Il Sindaco non ha la difficoltà a governare soltanto perché siamo in dissesto, ma anche perché ha pochissimo personale disponibile. Oggi, però, a causa del Covid ha la possibilità di reperire fondi e contributi e se non lo fa rischiamo di sprofondare”.

Continua:”Sono una neofita della politica e ho imparato a mie spese che il linguaggio ha una certa importanza. Non verrà mai meno il mio contributo alla politica del paese. La frase che ha tanto scioccato molti l’ho detta nella mia più ampia preoccupazione e non potrei ritrarla. Vorrei tranquillizzare che la presenza della Digos in consiglio non significa nulla, forse per i toni che si possono avere è giusto che ci sia qualcuno che rappresenti le forze dell’ordine”.

Aggiunge: ”Ho fatto cenno, magari con un’espressione detta male, ai segretari perché ho vissuto la vita del consiglio comunale anche in presenza di segretari, con un segretario che va via perché il Sindaco dice di non avere più fiducia nella sua realtà. Ho respirato freddezza all’interno delle stanze del segretario generale e non condivisione di alcune azioni della Giunta. Ci sono state delibere in cui il segretario ha messo un veto, ma che sono diventati atti amministrativi.

Quando si parla di denuncia non si fa riferimento per forza ad azioni da denunciare alla procura. Mi infastidisce la speculazione su alcune parole decontestualizzate e messe sui social, basta una conversazione e si può spiegare tutto. L’amministrazione Alfano che in campagna elettorale sbandierava il cambiamento totale, oggi ha la stessa struttura che hanno lasciato i commissari e quelli prima di loro”.

Conclude: ”Con il Sindaco c’è un’opposizione soltanto politica, tutti dobbiamo collaborare affinché Castelvetrano possa risorgere da queste macerie. L’opposizione è sempre pronta a dare il suo contributo”.