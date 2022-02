Castelvetrano, denunciati dai Carabinieri tre presunti responsabili di furto di energia elettrica

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-11

I Carabinieri della Stazione di Marinella, nel corso delle indagini delegate dalla Procura di Marsala in merito ad alcuni ammanchi di energia elettrica segnalati dalla società distribuente, hanno deferito in stato di libertà 3 persone conviventi del medesimo nucleo familiare. In particolare gli stessi, mediante un allaccio diretto alla rete elettrica, avrebbero asportato energia elettrica, del valore commerciale di quasi 3 mila euro, a beneficio della loro abitazione sita nella frazione di Triscina. Sulla base dello stato attuale delle indagini, i Carabinieri hanno proceduto a denunciare i presunti responsabili del reato di furto aggravato in concorso all’Autorità Giudiziaria.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani