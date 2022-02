Stabilizzazione precari Comune di Castelvetrano, intervista a Paolo Pagoto (Csa): “Dichiarato stato di agitazione sindacale”

di: Redazione - del 2022-02-11

Il nostro Direttore ha incontrato il segretario provinciale Csa Paolo Pagoto per parlare della stabilizzazione dei precari.

Questa la dichiarazione dei Pagoto: “I precari del comune di Castelvetrano sono divisi in due categorie, i contrattisti che sono 225 e gli Asu circa una cinquantina. I contrattisti lavorano al comune da oltre 25 anni circa, ormai hanno un’età prossima alla pensione. Castelvetrano ha un problema a monte che ha causato 46 esuberi, è in dissesto. Bisogna rifare la pianta organica in funzione di parametri stabiliti dal Tuel che prevede delle tabelle che si aggiornano annualmente. Il comune deve predisporre la nuova pianta organica in funzione di questi parametri, mandarla al Cosfel e dopo l’approvazione può procedere alla stabilizzazione secondo il piano triennale delle assunzioni.

Fino all’anno scorso la pianta organica vedeva 217 unità e ci sarebbero stati poco più di 20 esuberi. A causa di ritardi e errori sono cambiati i parametri e la pianta organica si è ridotta a 200 unità e siamo passati a 46 esuberi. Il Sindaco spera di ridurre questi esuberi, mandando, non so come, al Parco Archeologico una ventina di unità. Questa situazione non è praticabile”.

Continua:”Ho dichiarato la stato di agitazione sindacale di tutto il personale di tutto il comune di Castelvetrano e ho chiesto un incontro al Prefetto e ho mandato il documento sullo stato di agitazione al Presidente della Regione, al Presidente dell’Assemblea regionale e al Presidente della prima commissione Affari istituzionali dell’Ars, al Presidente del consiglio comunale chiedendo un consiglio comunale aperto a tutte le organizzazioni sindacali e ai parlamentari.

Abbiamo presentato una proposta di legge e vorremmo demandare alla regione raccordandosi con il governo nazionale di legiferare e salvare i lavoratori di ruolo e allargare questo concetto pure ai precari".

Queste alcune delle dichiarazioni rese dal sindacalista Paolo Pagoto. Il resto dell’intervista potrete seguirlo cliccando sul video.