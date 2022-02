La Folgore soffre ma vince contro il Partinico al Paolo Marino

del 2022-02-13

Vince 2-1 la Folgore in rimonta contro un Partinico mai domo e passato in vantaggio al 16’ del primo tempo per uno svarione difensivo. La Folgore nel primo tempo ha sbagliato tanti appoggi rischiando anche di subire altre reti in contropiede. Nel secondo tempo la svolta con una Folgore più concentrata che pareggia al 21’ con Ethman lesto a riprendere la palla sbattuta sul palo da Cortese mentre era già in dieci per espulsione di Novara. La Folgore in dieci ha sofferto ma ha trovato la rete con Rustico che da una posizione defilata riesce a trovare la rete che vale i tre punti poi in difendere il risultato con i cinque minuti di recupero.