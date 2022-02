Campobello, diritto alla casa: dal 21 Febbraio è possibile richiedere il bonus affitto

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-15

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che si apriranno il prossimo 21 febbraio i termini per richiedere il bonus affitto stanziato dalla Regione per l’anno 2020. Con D.D.G. n. 72 del 31/01/2022 sono stati, infatti, approvati il decreto e il bando dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione.