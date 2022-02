Covid 19, in calo gli attuali positivi in provincia. Ecco la situazione aggiornata

del 2022-02-15

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di Trapani di oggi 15 febbraio 2022:

Totale attuali positivi 7901 (ieri 8575) così suddivisi:

Alcamo 617

Buseto Palizzolo 62

Calatafimi Segesta 78

Campobello di Mazara 311

Castellammare del Golfo 229

Castelvetrano 608 (ieri 634)

Custonaci 156

Erice 638

Favignana 9

Gibellina 39

Marsala 1649

Mazara del Vallo 666

Misiliscemi 2

Paceco 177

Pantelleria 178

Partanna 130

Petrosino 116

Poggioreale 37

Salaparuta 40

Salemi 152

San Vito Lo Capo 110

Santa Ninfa 72

Trapani 1541

Valderice 241

Vita 43

Totale deceduti: 549 (+2) ; totale guariti: 46112;

Ricoverati in terapia intensiva: 2 (-1); ricoverati in terapia non intensiva 16 (+1);

Ricoverati in degenza ordinaria 82 (+1) Ricoverati in Rsa Covid hotel 17 (/)