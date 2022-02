Torre Giglio, tra rinunce all’eredità e la donazione (di una quota indivisa) al Comune. Probabile la rinuncia

di: Redazione - del 2022-02-17

La Torre Giglio tra problemi di successione, donazioni e rinunce alle quote rischia di andare in malora. Gli ultimi interventi dei Vigili del Fuoco, dello scorso luglio, di messa in sicurezza dell’immobile fanno intendere che la situazione dell’edificio non è delle migliori dopo decenni di abbandono.

Intanto il Comune che negli anni passati avrebbe potuto ricevere in donazione il 100% dello storico edificio, solo se il lascito fosse stato portato e approvato in Consiglio comunale, adesso rinuncia ad una quota indivisa con il nuovo compratore.

La notizia è che la Giunta comunale di Castelvetrano proporrà al Consiglio Comunale di rinunciare alla quota di proprietà (1/3) della Torre del Giglio, avuta in donazione dalla famiglia Asta.

L’edificio rappresenta una delle pochissime testimonianze architettoniche del XV secolo presente a Castelvetrano. Unica esperienza di casa-torre che non trova esempi nel nostro territorio. Molta diffusa in Toscana (basti pensare a San Gimignano), probabilmente nasce dall’immigrazione di nuclei familiari provenienti da quella regione.

La donazione della famiglia Asta pone indubbiamente problemi di natura finanziaria al Comune, che dovrebbe contribuire alla sua manutenzione.

L’ingegnere Pietro Di Gregorio responsabile del Presidio di Castelvetrano di Italia nostra lancia al Sindaco tre soluzioni: ”Naturalmente alcune cose possono essere fatte prima di declinare ogni responsabilità ed abbandonare all’incuria ed ad un sicuro crollo un bene così prezioso. L’Amministrazione-continua Di Gregorio- potrebbe sollecitare alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 42/2004 il procedimento per la “dichiarazione di interesse culturale” relativa alla Torre del Giglio. Tale dichiarazione è propedeutica a qualunque intervento pubblico sul bene.

A seguito di tale dichiarazione ai sensi dell’art. 32 “Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione del bene culturale, ovvero provvedervi direttamente”.

Ai sensi dell’art. 34 comma 1 del suddetto D. lgs. “se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa”.

Il buon senso suggerisce che vada individuata una finalità pubblica per l’utilizzo della Torre, perché solo in questo caso il Ministero si farebbe carico in toto della spesa per gli interventi necessari”.

La Torre detta di Giglio che prende il nome della famiglia che vi si stabilì alla fine del 1400, è stata realizzata in pietra da taglio e costituiva l’estrema propaggine verso mezzogiorno del vasto complesso del palazzo Giglio-Guidera nell’antica via San Francesco oggi (via Garibaldi). Smembrata dal palazzo signorile ospitò le prime carceri di cui si ha notizia dette “li carceri vecchi”. La torre si eleva su tre piani ed è priva di fregi architettonici.

Di seguito le foto di Enzo Napoli