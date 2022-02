Processo sui centri di accoglienza e presunte frodi in Friuli-Venezia Giulia. Cade l’accusa a carico di Scozzari

di: Redazione - del 2022-02-16

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

Dichiarato il non luogo a procedersi per inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in giudizio. Termina così il secondo filone del processo a carico di Scozzari Giuseppe, difeso dall’Avv. Tancredi Bongiorno, avanti il Tribunale di Gorizia.

L’accusa era di associazione a delinquere aggravata e frode nelle pubbliche forniture nell’ambito di una indagine relativa a centri di accoglienza nel Friuli Venezia Giulia.

Scozzari, all’epoca dei fatti era presidente nazionale del Consorzio Connecting People, che si occupava dell’assistenza ai richiedenti asilo politico e ai migranti economici a Gradisca d’Isonzo.

Il processo, dopo che le indagini erano state avocate dalla Procura Generale presso il Tribunale di Trieste, si è fermato lo scorso 26 gennaio avanti il Giudice dell’Udienza Preliminare che ha accolto le richieste della difesa, liberando lo Scozzari da ogni accusa. La pronuncia segue quella di assoluzione piena dello scorso autunno relativa ai medesimi fatti ma per periodi antecedenti.