Niente Selinus per la rivista liceale. Le scuse del Sindaco Alfano: “Indagherò per capire le responsabilità del disservizio”

del 2022-02-14

Lavori al Teatro Selinus e niente rivista liceale con tanta delusione da parte degli studenti. Appare difficile comprendere come mai nessuno avesse avvisato gli studenti che nel frattempo avevano versato anche la quota per l’utilizzo del Selinus. Il Sindaco Alfano, a nome dell’Amministrazione, ha rivolto le scuse con una lettera che riportiamo di seguito: "Sono davvero costernato e amareggiato per la vicenda che ha coinvolto i ragazzi del comitato del liceo scientifico. Purtroppo, oggi non è stato possibile autorizzare il comitato della scuola all'utilizzo del teatro Selinus per ragioni di sicurezza che non si sarebbero potute risolvere in breve tempo.

Il dispiacere è grande, disattendere le legittime aspettative di questi giovani che hanno lavorato sodo per la loro “rivista “ che in questi giorni ho avuto modo di apprezzare per la loro passione e determinazione e’ per me una grande ferita alla quale spero di porre rimedio al più presto , ma mettere a repentaglio la loro incolumità insieme a quella dei numerosi spettatori sarebbe stato criminale. Porgo le mie personali scuse ed esprimo amarezza e delusione per quanto verificatosi stamattina ai danni degli studenti del liceo scientifico, il cui primo spettacolo della rivista annuale era previsto per la mattinata di domani 15 febbraio.

Gli studenti, a causa degli imprevisti impedenti sono stati costretti a trovare un'altra location, pur avendo adempiuto a tutti i loro compiti ed obblighi quali organizzatori. Sarà mia premura indagare come si sia potuto verificare un accadimento simile e (se sussistono) individuero' le eventuali responsabilità del disservizio. Mi auguro che questa pur grave mancanza non mini il rapporto umano e di sincera empatia che in questi giorni ci ha visti insieme alla ricerca di non facili e immediate soluzioni”.