Covid-19 in provincia di Trapani.515 casi a Castelvetrano

del 2022-02-16

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di oggi 16 febbraio 2022:

Totale attuali positivi 7200 così suddivisi:

Alcamo 646

Buseto Palizzolo 54

Calatafimi Segesta 79

Campobello di Mazara 251

Castellammare del Golfo 224

Castelvetrano 515

Custonaci 117

Erice 606

Favignana 11

Gibellina 27

Marsala 1469

Mazara del vallo 675

Misiliscemi 1

Paceco 170

Pantelleria 172

Partanna 109

Petrosino 94

Poggioreale 29

Salaparuta 38

Salemi 140

San Vito Lo Capo 99

Santa Ninfa 47

Trapani 1401

Valderice 188

Vita 38

Totale deceduti: 549; Totale guariti: 47.524;

Ricoverati in terapia intensiva: 2, ricoverati in terapia non intensiva 16.