Marinella, bambini della Scuola dell'Infanzia non hanno ancora una classe. Adesso ad ospitarli è la parrocchia della borgata

del 2022-02-16

Continua il disagio per 10 bambini della scuola dell’infanzia del plesso scolastico San Giovanni Bosco di Marinella di Selinunte che da settembre non hanno una classe.

I bambini sono stati prima ospitati dall’imprenditore Orazio Torrente nella sala conferenze dell’hotel Admeto e successivamente sono stati accolti dall’hotel Garzia.

Adesso ad ospitarli è la parrocchia Sacro Cuore di Maria della borgata che ha messo a disposizione un salone della canonica (in foto).

Il Comune avrebbe dovuto realizzare una nuova aula, un modulo aggiuntivo in coibentato e in lamiera a fianco della Scuola Elementare grazie ai fondi donati dai deputati regionali del M5S.

Pare che la ditta incaricata dei lavori abbia rinunciato all'incarico.

La dirigente Vania Stallone ha voluto ringraziare la parrocchia di Marinella per l’accoglienza ma non ha nascosto il suo rammarico per la situazione che si è venuta a creare: “Da settembre aspettiamo questa aula aggiuntiva che ci era stata promessa ma ad oggi gli alunni sono costretti a bussare alla porta della Chiesa per continuare nel loro diritto allo studio con grande disagio, non potendo usufruire per esempio della lavagna interattiva”.

Sulla questione è intervenuto anche il Sindaco Alfano: “Ringraziamo la diocesi di Mazara del Vallo e il parroco Don Gaspare Tortorici per aver accolto la richiesta di accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia all’interno del salone parrocchiale.

Ciò per sopperire ai ritardi della ditta incaricata nella revisione del preventivo per la realizzazione di una nuova aula scolastica a seguito degli aumenti di prezzo registratesi nel mercato.

Abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione per i bambini di Selinunte insieme alla sua dirigente scolastica professoressa Stallone e ai genitori che hanno insieme a noi cercato di trovare le migliori soluzioni”.