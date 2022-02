Musumeci in “pressing” sul Ministro dei Trasporti per potenziare i trasporti in Sicilia. La Castelvetrano- Gela tra gli obiettivi

del 2022-02-17

Completamento anello ferroviario della Sicilia, Falcone: «Priorità infrastrutturale già avanzata a Roma» «Che la realizzazione della linea Castelvetrano-Gela sia tra le priorità infrastrutturali del governo Musumeci è un fatto noto e ci fa piacere che, oggi, anche l’onorevole Catanzaro aderisca a questo indirizzo.

Nei mesi scorsi, il presidente Nello Musumeci aveva richiesto esplicitamente al ministro Giovannini, durante un apposito incontro a Roma, la realizzazione di tre linee di straordinaria valenza strategica per lo sviluppo di territori fra i più penalizzati della Sicilia: la Castelvetrano-Porto Empedocle, la Ragusa-Vizzini e la Caltagirone-Enna. La richiesta era stata preceduta e illustrata in un dettagliato documento programmatico per il governo nazionale, il “Piano di sviluppo della rete ferroviaria in Sicilia”. Finora, tuttavia, la spinta della Regione è stata accolta positivamente solo per quanto riguarda la Ragusa-Vizzini».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, replicando al deputato Ars, Michele Catanzaro. «Proprio ieri, poi - aggiunge l’assessore - nel corso di un tavolo tecnico con i vertici nazionali di Rfi per la programmazione degli investimenti ferroviari, abbiamo ribadito l’indifferibile necessità di avviare la progettazione del completamento dell’anello ferroviario dell’Isola, per eliminare il divario fra le province e compiere finalmente un passo in avanti nei trasporti su ferro.

Ribadiamo l’appello, interpretando la volontà delle province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, di imprese e cittadini, - conclude Falcone - all’indirizzo del governo di Roma».