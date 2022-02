Finanziamento da 3 Milioni per riqualificazione energetica. Via Campobello e Uffici Comunali tra gli interventi

del 2022-02-17

Il comune di Castelvetrano si aggiudica 3 milioni e mezzo di finanziamento dal PO FERS Sicilia 2014-2020, asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”, con la realizzazione di 4 progetti in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione guidata dal sindaco Enzo Alfano per l’ammodernamento strategico della città.

Il primo progetto, del valore esatto di €957.000,00, prevede la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia LED e telecontrollo a servizio del Centro Storico, Quartiere Belvedere zona P.E.E.P., Ammonta a €968.000,00 il finanziamento che permetterà la riqualificazione energetica degli uffici comunali siti in via della Rosa n.1, mentre per l’efficientamento energetico degli uffici dell’edificio comunale “Palazzo Pignatelli” saranno effettuati interventi per un importo pari a €930.000,00. Il quarto progetto finanziato dal PO FERS riguarda l’ottimizzazione energetica della scuola “Ruggero Settimo”, plessi via Cadorna e via Cirillo. Esprime soddisfazione il sindaco Enzo Alfano, che dichiara: “La candidatura dei nostri progetti è stata premiata e ora abbiamo le risorse economiche per avviare i lavori, che termineranno entro giugno 2023. In un momento storico come questo, la tutela ambientale diventa principio ineludibile, non solo come approccio ideologico, ma anche e soprattutto nella politica, che tutela il bene pubblico.” “La rivoluzione energetica è una sfida che ci chiama ad essere protagonisti. – afferma l’assessore Antonino Siculiana - A tal proposito, abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare ad una intensa attività di progettualità, che consenta di accedere a più fondi per ammodernare la nostra città, con interventi atti a ridurre i livelli di consumo, ridurre gli sprechi e migliorare l’approvvigionamento dell’energia.”