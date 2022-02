Ultima replica del musical “Cinderella”: Dirigente Barresi:"Plauso ai ragazzi che hanno affrontato molte difficoltà"

di: Redazione - del 2022-02-18

Riportiamo di seguito una riflessione della Dirigente Barresi sulle difficoltà affrontate dai ragazzi del liceo scientifico “M. Cipolla” impegnati nella rappresentazione del musical “Cindarella”.

"Ieri 17 Febbraio l’avventura dei giovani studenti del liceo scientifico “M. Cipolla” si è conclusa con l’ultima replica del musical “Cindarella” presso il teatro Rivoli di Mazara del Vallo. Sono stati questi ultimi, giorni molto convulsi ricchi di tensioni, paure, emozioni, ansie e disillusioni. Già, disillusioni a cui i miei ragazzi sono stati purtroppo sottoposti non per volontà loro.

Tuttavia, la determinazione, la tenacia e l’entusiasmo che hanno rivelato nel gestire le criticità che di ora in ora si sono presentate, hanno dimostrato quanto gli studenti abbiano fatto propri i valori, le competenze e le capacità che la scuola in questi anni ha trasmesso.

Anche i ragazzi non coinvolti direttamente nella realizzazione del musical, hanno partecipato, sostenuto e supportato i compagni dimostrando solidarietà e forte senso di appartenenza a quella grande comunità che è il liceo scientifico “M. Cipolla”.

La scuola insieme alla famiglia, è quella agenzia educativa che serve a collegare e a tenere insieme funzioni fondamentali, che crea capitale umano, capitale sociale e capitale immateriale. Ed è proprio sulla qualità di questo capitale che deve fondarsi la ricchezza del nostro paese e le sue possibilità di crescita. La scuola costruisce il futuro dei giovani attraverso una robusta formazione di base e li mette nelle condizioni di comprendere quello che fanno durante il percorso scolastico per scegliere, poi, con la massima consapevolezza.

Questa esperienza ha dimostrato come i nostri ragazzi a scuola non hanno acquisito soltanto conoscenze, ma anche quelle competenze che permettono loro di orientarsi anche nelle difficoltà che la vita ci pone davanti quotidianamente.

Non solo “ci hanno creduto fermamente”, come recita il brano iniziale della performance, cercando di trovare loro stessi le più probabili soluzioni, ma hanno rivelato quella maturità, che a volte manca agli adulti, di chiedere supporto, alle famiglie , ai docenti, al dirigente piuttosto che scoraggiarsi ed abbandonare.

Un plauso va ai ragazzi del comitato che hanno affrontato le difficoltà evitando di coinvolgere quegli studenti che, impegnati nelle prove (talvolta svolte anche in remoto), continuavano a lavorare per la buona riuscita dello spettacolo. E che dire dei componenti del cast? Eccezionali!!!

Sono momenti come questi che mi rendono fiera di dirigere i tre licei “Cipolla Pantaleo Gentile” della città di Castelvetrano, che spero possa riuscire in un prossimo futuro a rispondere alle esigenze dei suoi giovani cittadini. Questi momenti mi fanno dimenticare le difficoltà e la fatica che specialmente in questi ultimi due anni, hanno reso questo lavoro sempre più gravoso.

Auspico per i nostri giovani un futuro sereno, progettato e costruito dalle nuove generazioni e, per realizzarlo, invito ciascuno ad adoperarsi, impegnandosi in prima persona, affinché gli sciocchi rancori e gli egoismi distruttivi, le vendette personali e le pericolose piccole invidie cedano il passo ad una proficua collaborazione".

Tania Barresi