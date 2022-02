CVetrano, assolto l’ex consigliere comunale Lillo Giambalvo

di: Redazione - del 2022-02-18

Dopo sette anni di processo la Cassazione stabilisce che l’ex consigliere comunale di Castelvetrano Lillo Giambalvo, 45 anni, che ha espiato 13 di mesi di carcere nell’ambito del processo Eden 2 non è mafioso.

La Cassazione riprendendo le due precedenti assoluzioni di primo grado e della Corte di Appello, in attesa di leggere le motivazioni, fa proprio il principio dei precedenti giudicati che: ”Nessuno dei collaboratori di giustizia o degli imputati di reato connesso, ha reso dichiarazioni in ordine alla famiglia mafiosa di Castelvetrano facendo riferimento alla figura di Calogero Giambalvo. Non è possibile desumere la compenetrazione organica del Giambalvo, nel tessuto organizzativo della consorteria mafiosa di Castelvetrano, né emergono specifici contributi arrecati dal soggetto alla vita del sodalizio e ridondanti a vantaggio dell’organizzazione”.

La Corte di Cassazione, ritornando all’aspetto procedurale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale della Corte di Appello. L’ex consigliere Lillo Giambalvo fu arrestato nel novembre del 2014 per associazione mafiosa a seguito del rito abbreviato e per lui ci fu, dice lo stesso: ”una dura detenzione al carcere “Petrusa” di Agrigento.”

Successivamente arrivò la sua assoluzione del Gup di Palermo, che fu appellata dalla Procura della Corte di Appello, che non condivise l’esito assolutorio del giudizio di primo grado. Venne aperto il dibattimento con l’acquisizione di nuove prove, l’audizione di testi consulenze varie che portarono alla conferma della sentenza assolutoria di primo grado. Ma ancora una volta, nonostante il doppio grado di proscioglimento dalle accuse, la Procura generale della Corte di Appello ha proposto ricorso in Cassazione, definito adesso con la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, che finisce per demolire il castello accusatorio.

Lillo Giambalvo, difeso dagli avvocati Enzo Salvo del foro di Marsala e da Roberto Tricoli del foro di Palermo, che lo stesso ringrazia per l’impegno in questi anni, non era un fiancheggiatore delle cosche legate a Matteo Messina Denaro, come si legge nella sentenza della Corte di Appello.