CVetrano, dal Pnrr fondi per migliorare la raccolta differenziata

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-18

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

Riportiamo di seguito una nota dell'Amministrazione del Comune di Castelvetrano:

Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i fondi per potenziare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti per Castelvetrano. Nell'ambito del finanziamento per la linea di intervento A “miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", promosso dal Ministero della Transizione ecologica, il Comune di Castelvetrano ha presentato ben due progetti per la realizzazione di un Centro comunale di raccolta rifiuti (CCRR), i cui lavori ammontano a circa un milione di euro, e di un impianto di compostaggio per 175 mila euro, che dovrebbero essere ubicati in via Manganelli.

Raggiunta la percentuale record di raccolta differenziata dell'80,1% nel 2021, per la città, con tali infrastrutture, nascerà un'area tecnologicamente avanzata per la raccolta dei rifiuti anche non convenzionali, quali RAEE (pile, olii esausti), ingombranti e rifiuti pericolosi, che permetterà inoltre la pesa per tipologia di frazione. In merito al compostaggio, le attrezzature trasformeranno la parte umida dei rifiuti solidi urbani in compost (terriccio misto a concime), facilmente riutilizzabile.

"Un elemento di civiltà di straordinaria importanza, fondamentale per ogni città che vuole diventare la smart city del futuro - dichiara l'assessore Mistretta - La realizzazione di quest'area porterà qualità ed efficienza".

"È un momento storico propizio per fare passi da gigante. - dichiara il sindaco Alfano - Un grande ringraziamento ai nostri uffici ed ai tecnici, inclusi quelli in quiescenza, che hanno lavorato con spirito di abnegazione per cogliere questa meravigliosa opportunità che inciderà in modo determinante sulla tutela del nostro territorio e sul miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini”.