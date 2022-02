Il Rotary club di CVetrano dona tablet a due istituti di Campobello e Santa Ninfa

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-18

Il Rotary club di Castelvetrano e’ stato impegnato in prima linea durante la fase più difficile della crisi pandemica non solo col supporto alle autorità sanitarie e ai medici impegnati sul territorio ma anche con iniziative vicine a chi è stato più colpito e attività di prevenzione.

Continua l’impegno del club nei territori belicini, attraverso la donazione di 6 tablet per lo svolgimento della didattica a distanza agli studenti delle famiglie meno abbienti individuati dai dirigenti scolastici. Dopo gli istituti scolastici di Castelvetrano, sono stati donati Tre tablet all’Istituto Comprensivo di Campobello di Mazara e tre all’istituto al ‘D‘Aguirre-Alighieri’, sede dell’IPSIA di Santa Ninfa.

“La pandemia va affrontata non solo sul piano sanitario ma anche cercando di superare le altre conseguenze che la stessa produce sopratutto nei più giovani. È proprio per questo motivo abbiamo deciso col club di operare in sinergia con le scuole del territorio per essere al fianco dei ragazzi garantendo di poter far continuare la loro formazione anche durante le esigenze sanitarie attraverso la didattica a distanza” il presidente dr. Giacomo Buffa.