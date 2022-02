“Caro Asher, la scelta di adottarti mi ha cambiato la vita”. La storia di Elena e del suo pastore tedesco

di: Redazione - del 2022-02-20

Riportiamo di seguito la lettere di Elena Biondo che un anno fa ha adottato dal canile di Alcamo, Asher, un pastore tedesco di sei anni, con la speranza che testimonianze come la sua siano per molti un esempio da seguire.

"Caro amico mio,

eccoci qui a condividere il nostro primo anno insieme con la forza e la tenacia che ci accomuna e che ci sprona a portare avanti la nostra missione.

Se dovessi tornare indietro adotterei altre mille volte te. Ho lottato per averti al mio fianco, unico ed insostituibile amico mio ed oggi finalmente viviamo incessantemente ogni esperienza insieme! Sottovoce, giorno dopo giorno, riempi la mia vita.

Il nostro primo sguardo, innamorato e fragile, è avvenuto dietro le sbarre di una prigione che non meritavi ma che ora è solo un ricordo. Oggi ripenso ai tuoi occhi smarriti ed impauriti ma mai diffidenti. Le volontarie che ti tengono come un gioiello tra tanti e ti distraggono con un pesciolino giocattolo, tu che mangi senza fare storie e aspetti che qualcuno ti faccia uscire da quel maledetto box, anche per qualche minuto, senza pretese e con dignità.

Le uniche amiche sono Lucia e Piera e quando le vedi arrivare ti si illuminano gli occhi di gioia. Noi lì fermi ti abbiamo osservato e tu ci hai donato qualche cenno di timida amicizia.

Seguono giorni di burocrazia, di telefonate e di attese, ma alla fine quel giorno arriva. È il 20 febbraio 2021 e tu entri a far parte della nostra vita. Timido, riservato, delicato ed impaurito.

Oggi, dormi nel tuo morbido cuscinone che nulla ha a che fare con il cemento gelido del tuo vecchio box. Esci a fare lunghe passeggiate e i tuoi arti atrofizzati hanno ripreso vigore. Scopri il mare, scali montagne, corri nel prato, vieni in vacanza con noi, mangi il tuo cibo preferito, assapori gli abbracci, i baci e le carezze. Ti lasci coccolare senza più paure.

Sei il mio principe e nessuno può più fare a meno di te. Discreto, fedele e dolce sei la mia ombra. Sei la mia certezza, Asher.

Ho voluto condividere la mia esperienza con Asher (pastore tedesco di circa 6 anni) adottato un anno fa presso il canile comunale di Alcamo (TP), nella speranza di divulgare e promuovere, quanto più possibile, l’adozione di tanti animali rinchiusi nei canili dove spesso rimangono per anni o addirittura tutta la vita!

Restituire la dignità ad un animale è un gesto meraviglioso. È il minimo che io possa fare per lui e per tutti i suoi amici a quattro zampe, prigionieri senza colpe!

Volevo ringraziare tutti i volontari che ogni giorno si occupano di loro incessantemente, spesso sfiniti non solo fisicamente ma anche psicologicamente, trascurando vita sociale famiglia e tempo libero.

Un grazie particolare va a Lucia, Piera, Monia, Alba e Barbara".

ELENA BIONDO