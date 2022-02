Navigare sul web in piena sicurezza: ecco come fare

di: Luca Beni - del 2022-02-17

L'utilizzo sempre più frequente di internet per tante attività quotidiane, che spaziano dal lavoro al divertimento, pone ancora più in evidenza le problematiche legate alla sicurezza dei dati e alla privacy. Scaricare applicazioni, acquistare beni e servizi, effettuare pagamenti, sono solo alcune delle operazioni potenzialmente esposte a rischi, per le quali è necessario prestare sempre attenzione. Ecco dunque alcuni consigli utili per non incorrere in truffe e raggiri.

Scegliere siti dotati di sistemi di sicurezza avanzati

Si stima che su internet vi siano oltre 1,7 miliardi di siti di cui "solo" 200 milioni attivi, numeri impressionanti che ci mostrano pienamente la portata del fenomeno. Di questi portali, tuttavia, solo una parte è in grado di garantire una navigazione sicura sfruttando protocolli avanzati e rispettosi delle normative oggi vigenti. È per questo motivo che il primo consiglio è sempre quello di scegliere attentamente i siti a cui ci si rivolge, in particolar modo se si tratta di shopping online o di piattaforme che vendono servizi di intrattenimento, come quelle di gaming e streaming.

In quest'ottica, sono stati proprio alcuni operatori del settore giochi a mettere in campo sin da subito le tecnologie più moderne per tutelare l'esperienza complessiva degli utenti, come accade per esempio sui casino online. In un comparto così ricco e in continua evoluzione, è oggi possibile trovare casino digitali sicuri e certificati , che non solo offrono ricchi cataloghi di svaghi ma garantiscono anche il pieno rispetto della privacy e la protezione delle transazioni monetarie, soggette per esempio a doppie chiavi di autenticazione e riconoscimento tramite dati biometrici. Chi ama giocare alle slot o alla roulette può rivolgersi a siti riconosciuti per la loro serietà, anche verificando la presenza di certificazioni legali rilasciate da enti nazionali e internazionali, simbolo della piena tutela del consumatore finale.

Stesso discorso può essere ovviamente applicato anche agli altri settori, da quello bancario all'e-commerce, che similmente a quanto fatto dalle piattaforme di gaming hanno adottato i migliori sistemi di protezione dei clienti. In questo senso, è dunque sempre opportuno rivolgersi a siti che riescono a dimostrare la loro serietà e che vantano un elevato numero di recensioni positive su portali terzi come Trustpilot.

Prestare attenzione a mail e messaggi "esca"

Una delle tecniche più utilizzate dai truffatori per ottenere dati personali o rubare denaro da carte e conti correnti è quella del phishing, un sistema basato sull'invio di false e-mail o di SMS per indurre lo stesso utente a fornire queste informazioni. La tecnica è tanto semplice quanto pericolosa: l'hacker invia infatti un messaggio apparentemente scritto da un soggetto affidabile, come banche o fornitori di servizi, invitando il malcapitato a collegarsi a un link e a lasciare i dati richiesti.

La vittima in questo modo consegna informazioni sensibili al truffatore, che potrà servirsene per scopi illeciti, per esempio accedendo al conto corrente e trasferendo direttamente il denaro sulle sue coordinate. Sebbene oggi il fenomeno sia ampiamente conosciuto, sono ancora tanti gli inesperti che cadono nel tranello: attenzione dunque a non fidarsi mai di questi messaggi e non rispondere alle richieste! In caso di dubbi, è sempre preferibile contattare il presunto mittente tramite i canali ufficiali e chiedere delucidazioni.

Dotarsi di un valido antivirus

Un ultimo suggerimento per rendere la navigazione online più sicura, sia da PC che da mobile, è quello di installare sul dispositivo un software antivirus e antimalware e di aggiornarlo costantemente. Questi programmi, infatti, individuano immediatamente eventuali anomalie bloccandole prima che possano creare danno all'utente.

Molti antivirus, come Avast, sono disponibili anche in versioni gratuite ideali per gli utenti base, con possibilità di upgrade a pagamento per chi necessita di una protezione maggiore, come nel caso di aziende, uffici e attività commerciali, per i quali un'eventuale incursione hacker potrebbe trasformarsi in un danno economico ancora più consistente.

Queste semplici indicazioni possono davvero fare la differenza tra una navigazione esposta a rischi e un viaggio sereno tra le tante opportunità offerte oggi dal web.