Castelvetrano si candida per usufruire dei fondi del PNRR per potenziare la differenziata

del 2022-03-03

Il Comune di Castelvetrano si candida per usufruire dei fondi del PNRR stanziati per interventi a supporto della raccolta differenziata e per migliorare la dotazione impiantistica dei Comuni.

Così risulta da due delibere che la Giunta Municipale ha assunto venerdì della scorsa settimana.

La prima riguarda l'approvazione della realizzazione del Centro di Raccolta Comunale che sarà ubicato in Viale Antonio Manganelli, in Zona Artigianale su un'area di proprietà comunale, una zona facilmente accessibile per gli utenti, senza problemi di ingorghi di traffico per arrivarci ed anche per parcheggiare in attesa eventualmente di entrare.

Infatti, l'afflusso al Centro sarà regolato da apposite sbarre automatiche in modo da far entrare solo pochi utenti per volta con il proprio veicolo e dare loro il tempo di conferire i rifiuti che non vengono raccolti nei normali servizi che interessano il territorio comunale.

Sarà così possibile conferire oggetti ingombranti sia monomateriale (plastica dura, metalli, legno, ecc.), che in materiali compositi, come divani, ombrelli, stendibiancheria ed altri oggetti. Potranno essere conferiti anche i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in gergo tecnico RAEE, ma anche abiti usati ed oli sia vegetali (di frittura), che minerali (cambio olio del motorino o della vettura).

Un insieme variegato che oggi viene raccolto a domicilio per appuntamento e che invece il cittadino potrà conferire quando gli fa più comodo secondo gli orari di apertura del Centro che includeranno sia mattinate che pomeriggi.

A proposito di articoli che si buttano via, tante volte ci si rammarica perchè sono oggetti che potrebbero essere usati da altre persone. Il Centro del quale il Comune ha chiesto il finanziamento sui fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, avrà un apposito spazio, cosiddetto Centro per il Riuso, dove tali beni saranno tenuti esposti per alcune settimane in attesa di un eventuale utilizzatore.

E' previsto che il Centro identifichi i cittadini conferitori tramite la tessera sanitaria e tenga nota delle quantità conferite in base alle quali il Comune potrà riconoscere un bonus da portare in diminuzione della tassa rifiuti. Lo stesso sistema informatico servirà per catalogare i beni esposti nel Centro del Riuso la cui lista sarà visionabile on-line in modo da favorire la ricerca di possibili utilizzatori.

Tutto questo è in linea con l'economia circolare di cui oggi tanto si parla e che viene favorita dall'ultimo recepimento delle Direttive UE avvenuto nel settembre del 2020.

Proprio in virtù di questa spinta al riutilizzo e riciclo dei materiali il Decreto attuativo per l'uso dei fondi PNRR consente di finanziare anche altre dotazioni dei moderni Centri di Raccolta, come le macchinette mangiaplastica che danno un bonus per il conferimento di bottiglie ed anche distributori di sacchetti da usare per la raccolta dei rifiuti in casa. Tutto questo è previsto nel progetto approvato dal Comune.

Con la seconda delibera il Comune chiede il finanziamento di una compostiera per il compostaggio locale di piccole quantità di rifiuti organici, che, in caso di finanziamento, sarà ancora inserita nel Centro di Raccolta. Qualche mese fa, infatti, il Comune ha approvato tre Regolamenti che riguardano il compostaggio domestico, quello di comunità ed il compostaggio locale.

La compostiera per il compostaggio locale consentirà anche a chi abita in un condominio e non ha il giardino per mettervi la compostiera domestica, di poter portare il proprio rifiuto organico al Centro di Raccolta ed avere così diritto ad un pagamento ridotto della TARI.