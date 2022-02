CVetrano, agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

di: Redazione - del 2022-02-21

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso pubblico che prevede la concessione di contributi in favore di soggetti con disabilità, per la realizzazione di lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Possono avvalersi di tali benefici:

-Le persone disabili, che sostengono direttamente le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

- Coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori;

- Le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell'immobile o parente allo scopo di adattare l'alloggio in cui risiede la persona disabile;

- I condomini ove risiedano soggetti disabili, per le spese di adeguamento relative a parti comuni.

La domanda deve essere presentata in marca da bollo e indirizzata al Sindaco del Comune di Castelvetrano entro il 01 Marzo 2022.

Alla domanda devono essere allegati:

- Certificato medico attestante l'handicap;

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che tali opere non sono esistenti nè in corso di esecuzione.

L’esigibilità del beneficio rimane subordinata agli attesi finanziamenti ministeriali a valere sul Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.