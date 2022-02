di: Redazione - del 2022-02-21

Anche le telecamere di Rai Tre a Marinella di Selinunte per sostenere la causa dei pescatori selinuntini che si trovano in presidio permanente già da alcuni giorni, in attesa che ripartano i lavori di bonifica del fondale del porticciolo per consentire alla marineria di tornare in mare a lavorare.