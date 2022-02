Covid 19, scende il numero degli attuali positivi in provincia. A Castelvetrano sono 499

del 2022-02-21

Covid 19, ecco la situazione aggiornata a Trapani e provincia secondo il consueto bollettino fornito dall'ASP di Trapani.

Aggiornamento del 21 febbraio 2022.

Totale attuali positivi sono 6757 (ieri 7458) così distribuiti:

Alcamo 646; Buseto Palizzolo 81; Calatafimi-Segesta 61; Campobello di Mazara 232; Castellammare del Golfo 222; Castelvetrano 499 (ieri 537); Custonaci 121; Erice 457; Favignana 11; Gibellina 28; Marsala 1345; Mazara del Vallo 790; Misiliscemi: 1; Paceco 162; Pantelleria 163; Partanna 155; Petrosino 97; Poggioreale 21; Salaparuta 46; Salemi 124; Santa Ninfa 55; San Vito Lo Capo 93; Trapani 1144; Valderice 170; Vita 33.

Totale deceduti 562 (+2); Totale guariti 49969.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 0 (-2). Ricoverati in Terapia semi intensiva: 15 (/). Ricoverati in degenza ordinaria: 75 (+1). Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 20 (-2).