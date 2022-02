Lavori fermi al porto di Selinunte. Pescatori bloccano la circolazione per protesta

del 2022-02-19

Ennesima protesta per i pescatori selinuntini allo stremo per la situazione del porto pieno di alghe e con i lavori ancora una volta fermi.

Un barca insieme ad alcune cassette e delle pietre sono state messe trasversalmente per bloccare la strada. Presente anche anche una bandiera italiana con la scritta “vergogna”.

Queste alcune delle dichiarazioni raccolte:

“Non sappiamo cosa sia successo, i lavoratori si sono fermati, è da due anni che stiamo così”.

“Questa mattina non si incanta il pesce, questa mattina vendiamo chiacchiere dei politici e alghe che invadono il porto. Dalla Regione dicono che hanno stanziato i fondi ma ogni settimana c’è un problema e il cantiere è fermo. Il vero problema è che ci prendono in giro”.

“Tempo fa c’è stato problema di insabbiamento all’imboccatura del porto, è stato fatto piccolo intervento, ma ancora le barche continuano a incagliarsi”.

“Sono 50 le famiglie che vivono di pesca, ma qui ci ritroviamo sempre in 20 come se l’interesse fosse solo nostro. In più riceviamo tanti commenti poco costruttivi sui social, vorrei pregare i paesani di evitare di fare i leoni da tastiera. Qua dovremmo essere in migliaia a protestare, Selinunte non è solo dei pescatori”.

Queste alcune delle dichiarazioni rese dai pescatori, il resto delle interviste potrete seguirle cliccando sul video.