(VIDEO) Protesta dei pescatori. Il Sindaco Alfano: “Andremo a Palermo con i pescatori per capire intenzioni della Regione”

di: Redazione - del 2022-02-19

È attualmente in corso una protesta autorizzata dei pescatori a Marinella di Selinunte, dove pare che la ditta abbia interrotto i lavori e se ne sia andata vanificando le speranze degli stessi pescatori di avere pulito il porto.

Il Sindaco Alfano, intervenuto sul posto e rivolgendosi ai pescatori ha dichiarato: ”Per quanto riguarda le alghe è stato già firmato un contratto dall’Ing. Teresi, è stato dato al Rup e lunedì dovrebbe essere nelle mani della direzione dei lavori per poter raccogliere le alghe e conferirle nella discarica.

Sempre lunedì, con un mezzo si toglierà la sabbia dall’entrata del porto. Questa non è una situazione che può durare, credo che sia importante che qualcuno ci spieghi come stanno le cose, ho avuto modo di esaminare tanti aspetti che riguardano questo porto con enormi spese stanziate che si sono rivelate soldi buttati. Credo che sarebbe più opportuno che la politica regionale dicesse: “Per un anno e mezzo non usate il porto, ma c’è un progetto definitivo”. Oggi con onestà vi dico che non c’è futuro, sembra un porto costruito per raccogliere le alghe.

Credo sia opportuno e ne parlerò con l’Ass. Falcone avere da qualcuno dei messaggi responsabili, oggi il porto non è salvaguardato. I soldi che sono stati investiti qui non hanno dato soluzioni definitive. L’Ing. Teresi sostiene di avere un progetto risolutore, ma occorre uno stanziamento di somme. Con una delegazione di voi andremo a Palermo per cercare una risposta risolutoria con un finanziamento dal Pnrr.

Siete una risorsa importantissima per Castelvetrano, non soltanto dal punto di vista economico, ma perché rappresentate un’unicità dal punto di vista socio-economico perché l’incanto credo che non si faccia da altre parti”.