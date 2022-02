(VIDEO) Il Sindaco di Salemi ospite di “Face to Face”. “Dall’Argentina e Russia per le case a 1 Euro. Avanti verso la festa di San Giuseppe”

di: Redazione - del 2022-02-19

Per il quarto appuntamento di Face to Face, Alessandro Indelicato ha incontrato il Sindaco di Salemi Domenico Venuti per parlare di obiettivi realizzati e progetti futuri, organizzazione della festa di San Giuseppe e tanto altro.

Questa la dichiarazione di Venuti: “L’obiettivo di chi amministra è lasciare la città migliore di come l’ha trovata. Il bilancio per me è positivo, molte cose sono state fatte e tante che riguardano l’appetibilità della città da un punto di vista turistico e di accoglienza sono in itinere. L’obiettivo di cui vado più fiero è il servizio di raccolta dei rifiuti, abbiamo ereditato una percentuale di indifferenziata al 100 % e ormai abbiamo raggiunto la media fissa 80% di differenziata. Nel 2016 siamo entrati nei borghi più belli d’Italia e adesso insieme ad altri colleghi stiamo creando una rete che riguarda i castelli di Sicilia. Abbiamo messo in campo il progetto delle case a un euro a aspettiamo a breve gli aggiudicatari dei primi immobili che vengono dall’Argentina e dalla Russia. Abbiamo presentato dei progetti di riqualificazione del centro storico per milioni di euro che riguardano anche la zona del teatro Giuseppe Venezia, soprattutto per problemi di messa in sicurezza”.

Per quanto riguarda i preparativi della festa di San Giuseppe, dichiara Venuti: ”Dopo la battuta d’arresto degli ultimi due anni, adesso puntiamo all’allestimento della cena e di diverse attività. La lavorazione dei pani artistici è più unica che rara e questa festa sintetizza religione, storia, arte e gastronomia con le 101 pietanze. Non sarà l’anno dei numeri ma della fiducia”.

Continua: “Mi sono impegnato in Anci e Ali, ci siamo impegnati con il Pnrr per essere protagonisti e non andare sotto le regioni che spesso con i fondi europei non hanno brillato per risultati, abbiamo partecipato a tutti i bandi ma c’è un problema con il personale, per anni si è bloccato l’assunzione nel pubblico impiego creando un danno”.

Prosegue Venuti sulla vicenda dei suini che girovagavano per una zona della città: ”La questione ha colto di sorpresa anche me. Questi animali sono stati lasciati incoscientemente affamati dal titolare. Siamo intervenuti con l’ausilio delle istituzioni e si è arrivati ad una soluzione”.

Aggiunge: ”Sin da bambino ho avuto una passione per la politica, dai tempi della scuola ho assunto incarichi di rappresentanza e ho intrapreso studi giuridici. La scuola ad oggi rappresenta una delle prime istituzioni con cui si entra in contatto”.

Continua: ”La mia amministrazione ha investito sullo sport, credo molto nel suo valore morale. Abbiamo investito in diverse strutture come il San Giacomo e stiamo continuando grazie ad un accordo con la società che si occupa di calcio. Entrò quest’anno mi auguro che riusciremo a dare strutture collaterali come giochi per bambini e fitness all’aperto. Stiamo collaborando con il convento dei Cappuccini per avere un campo che possa dare spazio anche alla disabilità. Tra le altre iniziative, abbiamo riportato il presepe vivente nel centro storico della città e la sagra della busiata. Abbiamo adottato il regolamento dell’adozione degli spazi verdi e dei monumenti, abbiamo restaurato monumenti con i contributi raccolti dai cittadini, fondi raccolti da noi e dagli sponsor”.

Conclude: ”Ad oggi vedo a Salemi una città in cammino, purtroppo vedo anche cose che non vanno, ma con l’occhio di chi le vuole aggiustare”.