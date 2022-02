L'Ass. Falcone risponde alla marineria:"Da Regione 113 Mila Euro per rimuovere alghe". Catania: "Serve conferenza di servizi"

di: Redazione - del 2022-02-19

Dopo l’ennesima protesta da parte dei pescatori selinuntini per le alghe che bloccano il porto di Selinunte ad esprimere vicinanza alla marineria è stato il Sindaco di Partanna Nicola Catania il quale ha sentito telefonicamente il Presidente Musumeci per l’avvio di una conferenza di servizi per stabilire priorità e responsabilità e risolvere questo atavico problema che da troppo tempo impedisce ai pescatori selinuntini di lavorare serenamente.

Sul tema siamo riusciti a sentire anche l’Ass. Falcone il quale insieme all’Ass. Tony Scilla, da tempo sta seguendo la vicenda relativa al finanziamento dei lavori in corso, seppur a rilento, all’interno del porticciolo selinuntino. Lo stesso Falcone ha dichiarato che: "la prossima settimana avranno inizio i lavori di dragaggio dell’imboccatura utili non solo per i pescatori ma anche per l’imminente avvio delle operazioni di ripulitura del porticciolo dalle alghe (che si stima possano essere circa 900 tonnellate di materiale) da rimuovere e conferire in un apposito impianto individuato a Santa Margherita Belice. Per tale intervento il Governo Musumeci stanzierà a stretto giro 113.000 euro che faranno lievitare il costo complessivo dell’opera di riqualificazione a 774.000 euro”.