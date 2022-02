Pubblicati avvisi per la ricerca di un gestore farmacia a Triscina e mercatini dell'estate

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-22

Al via la ricerca del gestore della farmacia di Triscina di Selinunte per l'estate 2022. L'avviso, che scade il 15 marzo, è volto alla selezione di potenziali gestori della farmacia succursale, che assicurera' un servizio di assistenza stagionale.

"L'emergenza Covid in corso ha messo ulteriormente in luce le carenze del Servizio sanitario nazionale, da anni ridimensionato da politiche di tagli di risorse. - dichiara il Sindaco Alfano- Garantire un servizio farmaceutico durante l'estate a Triscina, è priorità di questa amministrazione."

L'Amministrazione Comunale ha avviato gli atti propedeutici a far fronte alle esigenze dei dimoranti della borgata marinara, che ogni estate raccoglie migliaia di presenze dal circondario belicino, oltre che turistiche.

"Oltre al bando per la farmacia, in questi giorni, è stato pubblicato l'avviso inerente ai mercatini dell'Estate, a Selinunte e Triscina. - continua il primo cittadino - Stiamo portando avanti un lavoro di programmazione, per rispondere ai bisogni della cittadinanza. - conclude - L'auspicio è che vi siano diverse adesioni."