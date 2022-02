Arriva il menù stampato in braille: anche i non vedenti potranno "leggere" la carta dei ristoranti

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-22

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sottosezione di Salemi in collaborazione con l’associazione Spazio Libero Onlus, il 21 febbraio 2022 in occasione della Giornata Nazionale Braille, hanno donato i menù stampati in braille per alcuni ristoranti del territorio: Salemi (La Giummara), Gibellina (La Massara), Vita (Agriturismo in Sicilia da Ciro).

L'obiettivo è favorire l’accesso ai ristoranti anche alle persone non vedenti rendendo liberi chiunque di fruire della convivialità di un pranzo. I menù sono stati realizzati grazie alla collaborazione dei volontari del servizio civile dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dell’Associazione Spazio Libero Onlus con l’applicazione del codice Qr.

Speriamo che questo progetto possa aver un seguito ed espandersi anche ad altri ristoranti. Un passo in avanti concreto verso l’abbattimento delle barriere per i non vedenti.