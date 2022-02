CVetrano, bandiera del Rotary club sventola dal palazzo comunale in occasione dei 117 anni dalla fondazione

del 2022-02-24

Oggi ricorrono i 117 anni dalla fondazione del Rotary International. 117 anni di Rotary International che attraverso la sue azioni diventa servizio, crescita e formazione per le comunità. E come ogni anno anche quest’anno la bandiera del Rotary club Castelvetrano Valle del Belice in questa giornata sventola dal palazzo comunale della città di Castelvetrano a testimoniare l’impegnò che il club continuerà ad assumere e rendere per le nostre comunità.

Il presidente Giacomo Buffa e l’avv. Erina Vivona, la dr.ssa Maria Caterina Lentini e avv. Marco Campagna insieme al presidente del consiglio avv. Patrick Cirrincione anche lui socio rotarianiano hanno celebrato questa giornata con l’esposizione del labaro rotariano in comune.