Quinta vittoria consecutiva per la Folgore che inizia a sognare. Rigettato il ricorso del Partinicaudace

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-24

Rigettato il reclamo del Partinicaudace con il quale la società palermitana chiedeva la vittoria a tavolino per la mancata applicazione della regola dei due "giovani" in campo dopo l'espulsione del calciatore folgorino Novara nella gara del 13 febbraio Folgore-Partinicaudace, terminata 2-1 a favore della formazione di mister Totò Brucculeri.

Fin da subito il club rossonero ha mostrato tranquillità sulla vicenda perchè il regolamento federale, molto chiaro, attesta l'eccezione dello schieramento di un solo "under" nel caso specifico di espulsione dal campo. Archiviata la pratica, con l'ufficialità della Lega Dilettanti, e dopo la convincente vittoria in quel di Fulgatore, la Folgore si prepara per la gara di domenica prossima, in casa contro il Castelbuono, fanalino di coda del girone A della Promozione ma reduce da un successo interno.

Il quinto successo consecutivo ha di fatto proiettato i rossoneri, per la prima volta in questa stagione, nella terza posizione della classifica. Vittoria fondamentale per la corsa ai playoff grazie alle marcature di due "under", Etmane, classe 2001, sei goal stagionali e Loddo, classe 2004, al primo goal.

Nei giorni scorsi il presidente del sodalizio rossonero, Giuseppe Indelicato, ha lanciato un accorato appello agli sportivi castelvetranesi affinchè possano ritornare a riempire la tribuna del Paolo Marino. Parole di ringraziamento sono state rivolte alle aziende castelvetranesi che hanno supportato il progetto sportivo in un momento molto particolare.

Un plauso, la dirigenza, attraverso i canali social, lo ha rivolto agli Ultras rossoneri che anche in trasferta hanno dimostrato affetto e passione per la squadra castelvetranese. Un grande apporto quello della Curva Nord che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni della squadra di Mister Totò Brucculeri: con il tecnico alla guida la formazione rossonera ha conquistato 29 punti in 13 gare disputate.