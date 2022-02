Covid-19 in provincia di Trapani. 530 casi a Castelvetrano

del 2022-02-24

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall' Asp di Trapani di oggi 24 febbraio 2022:

Totale attuali positivi 7275 (ieri 8032) così suddivisi:

Alcamo 721

Buseto Palizzolo 80

Calatafimi Segesta 79

Campobello di Mazara 248

Castellammare del Golfo 268

Castelvetrano 530 (ieri 575)

Custonaci 98

Erice 448

Favignana 15

Gibellina 31

Marsala 1492

Mazara 944

Misiliscemi 1

Paceco 176

Pantelleria 162

Partanna 174

Petrosino 134

Poggioreale 19

Salaparuta 42

Salemi 117

San Vito Lo Capo 84

Santa Ninfa 62

Trapani 1155

Valderice 170

Vita 25

Totale deceduti: 563 (/); Totale guariti: 51.217

Ricoverati in terapia intensiva: 0 (/); Ricoverati in terapia semi-intensiva: 16 (/); Ricoverati reparti ordinari: 71 (-2); Ricoverati in Rsa e Covid-hotel: 19 (/).