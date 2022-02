Assolta anche in appello la donna cvetranese che aveva impedito al marito di vedere la figlia

di: Redazione - (fonte: Giornale di Sicilia) - del 2022-02-25

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

È stata assolta anche in appello la donna di Castelvetrano imputata di avere impedito al marito, da cui era separata, di incontrare la figlia minore, perché all’epoca l’uomo era accusato di un grave reato in danno della piccola dal quale venne assolto in appello.

Il difensore della donna, l'avvocato Celestino Cardinale ha dimostrato che la condotta dell’imputata era giustificata proprio dalla pendenza del procedimento a carico del marito.

Mentre l’uomo, con l’assistenza dell’avvocato Alessio Alessandra aveva fatto appello all’assoluzione di primo grado e si era costituito parte civile.