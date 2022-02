Pescatori di Selinunte: giovedì sera incontro a Palermo con il Presidente Musumeci

del 2022-02-22

Il Presidente della Regione, On. Nello Musumeci, ha convocato per giovedì sera a Palazzo D’Orleans una conferenza di servizi per affrontare la situazione di profondo disagio che stanno vivendo i pescatori di Marinella di Selinunte.

All’incontro saranno presenti il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, il Sindaco di Partanna Nicolò Catania e una delegazione dei pescatori che chiederanno, ancora una volta, soluzioni immediate per liberare, una volta per tutte, il fondale del porticciolo dalla sabbia e dalla posidonia e poter ritornare in mare a lavorare.

Come vi stiamo raccontando, da alcuni giorni i pescatori selinuntini, stanchi dei continui ritardi nei lavori e delle promesse non mantenute, si trovano in presidio permanente davanti il porticciolo.