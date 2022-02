Santa Ninfa: Promozione della lettura, l'amministrazione aderisce al «Patto» della Soprintendenza

di: Redazione - del 2022-02-23

SANTA NINFA. Anche il Comune di Santa Ninfa ha aderito al Patto intercomunale per la lettura. Si tratta di una iniziativa promossa dalla Soprintendenza per i beni culturali di Trapani: nello specifico dalla Sezione per i beni bibliografici ed archivistici, che svolge, tra le sue funzioni, un ruolo attivo nella promozione della cultura nel territorio.

Il Patto sarà sottoscritto dai sindaci dei comuni aderenti. L'accordo si basa sull'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: in particolare fa riferimento alla possibilità per lo Stato, le regioni e gli enti locali, di stipulare accordi che abbiano come obiettivo l'elaborazione di piani strategici di sviluppo culturale.

Il Patto nasce dalla collaborazione tra il Centro per il libro e la lettura (un istituto autonomo del Ministero dei Beni culturali) e l’Anci (l'Associazione dei comuni italiani), che attraverso la qualifica di «Città che legge» valorizzano quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

La sottoscrizione dell'accordo non comporta oneri finanziari a carico degli enti locali aderenti. I quali comunque si impegnano a reperire eventuali risorse economiche per l'organizzazione di iniziative e per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Il Patto avrà la durata di tre anni ed è rinnovabile.

«Con il Patto per la lettura - spiega l'assessore alla Cultura Linda Genco - si mira a promuovere la lettura e a farla diventare una piacevole abitudine sociale; un valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita del singolo e della comunità. Leggere - aggiunge - è un diritto assoluto che consente di viaggiare, apprendere, conoscere, sognare e di elaborare, quindi, pensieri propri e liberi». (Nella foto la biblioteca comunale di Santa Ninfa)