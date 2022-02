Auto parcheggiate all'incrocio tra S.P CVetrano-Partanna e c.da Airone: un pericolo per gli automobilisti

di: Redazione - del 2022-02-23

Tra la provinciale Castelvetrano-Partanna e la strada che conduce in contrada Airone spesso sono presenti delle auto pericolosamente parcheggiate in prossimità dell'incrocio, che per chi deve svoltare a destra o a sinistra, soprattutto nelle ore serali, costituiscono un pericolo.

Alcuni lettori dicono che sarebbero state fatte delle segnalazioni ai Vigili, ma i frequentatori di una vicina sala giochi non sembrano interessati a trovare un parcheggio meno invasivo.

Nella foto, si nota come le auto siano parchegggiate in prossimità dell'incrocio, pratica vietata dal codice della strada.