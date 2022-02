Sportello Antiviolenza: Obiettivo Città presenta interrogazione

di: Redazione - del 2022-02-23

Qualche giorno fa si sono aperte le porte dello “Sportello Antiviolenza” del Comune di Castelvetrano. Lo sportello nato da un protocollo d’intesa tra la Prefettura di Trapani, l’associazione CO.TU.LE.VI, e l’Amministrazione Comunale offre assistenza gratuita, con la collaborazione di psicologi, avvocati, counselor e sociologi.

Obiettivo Città ha presentato una interrogazione, che riportiamo di seguito:

I sottoscritti consiglieri comunali Enza VIOLA, Calogero MARTIRE e Salvatore STUPPIA del gruppo Consiliare di “Obiettivo Città”

PREMESSO

- che l’ apertura di uno sportello antiviolenza è una importante iniziativa nella lotta contro la violenza sulle donne. Un tassello importante di supporto , aiuto e consulenza alle donne vittime di violenza;

- che in data 28.11.2021 è stato inaugurato lo “sportello antiviolenza” del Comune di Castelvetrano presso il palazzo ex ECA in Via IV Novembre con un protocollo di intesa sottoscritto dall’ Associazione CO. TU. LE. VI , Prefettura di Trapani e Amministrazione Comunale.

- che nello stesso sito aveva svolto attività di volontariato l’Associazione Palma Vitae;

- che l’ Associazione Palme Vitae perde la disponibilità del locale per le motivazioni note a tutti da interviste e stampa ampiamente diffuse;

Tutto ciò premesso e considerato Interrogano il sindaco, al fine di meglio comprendere:

- Quante associazioni e quali avevano manifestato interesse a collaborare con l’amministrazione comunale per la gestione dello sportello antiviolenza;

- Cosa ha indotto il sindaco a scegliere l’associazione CO.TU.LE.VI per la stipula del protocollo d’intesa e quali sono stati i criteri utilizzati;

- Se l’associazione suddetta paga affitto e utenze elettrica, energetiche e telefoniche nel sito destinato all’attività;

- Quali sono le motivazioni che la hanno indotta ad accettare la delega per la gestione dello sportello antiviolenza che il presidente dell’associazione CO.TU.LE.VI ha affidato alla signora Ippolito Vincenza , nonché sua moglie;

- Come mai la dottoressa Zizzo Graziella nella qualità di Dirigente del settore di Neuropsichiatria dell’ospedale di Castelvetrano si occupa, nella qualità di assessore alle politiche sociali, anche delle procedure di assistenza alle donne vittime di violenza che in ogni caso coinvolgono il settore sanitario presso la quale la stessa continua a svolgere la funzione di responsabile.

Si chiede, inoltre l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo Consiglio Comunale utile e se possibile che in quella occasione venga consegnata relazione scritta sulle risposte ai quesiti posti.

I consiglieri comunali:

f.to Viola Vincenza

f.to Martire Calogero

f.to STUPPIA Salvatore