CVetrano, percepiscono indebitamente il reddito di cittadinanza: Denunciati dai Carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-25

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno effettuato una serie meticolosa di verifiche al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la percezione del reddito di cittadinanza. Avvalendosi della fondamentale collaborazione dei colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, i militari dell’Arma, hanno riscontrato una serie di irregolarità appurando che ben 11 persone starebbero percependo indebitamente il beneficio. In particolare, le verifiche hanno consentito di rintracciare 5 donne e 6 uomini che sono stati deferiti alla competente A.G. in quanto presunti responsabili di aver richiesto e percepito indebitamente il "reddito di cittadinanza", omettendo di comunicare la sussistenza di preesistenti cause impeditive (quali, ad esempio, misure cautelari in atto e stati detentivi). I sostegni economici indebitamente percepiti ammonterebbero a circa 80.000 euro. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.