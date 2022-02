"Teatro Selinus ancora inagibile. Ecco il perchè si farà la presentazione del libro". Alfano interviene per spegnere le polemiche

del 2022-02-25

Il primo marzo si svolgerà al Selinus la presentazione del libro “Matteo Messina Denaro, latitante di Stato” scritto da Marco Bova. C’è chi ha storto il naso rivendicando il fatto che per la rivista liceale dello Scientifico, lo scorso 14 Febbraio, non è stato possibile ivi portare in scena lo spettacolo, mentre è stato dato l’ok per la presentazione del libro.

Il Sindaco Alfano è intervenuto sull’argomento specificando che il teatro è ancora inagibile per spettacoli teatrali (non potranno essere usate le americane, i palchetti), mentre per la presentazione del libro sarà usata solo la platea. Infine, il Sindaco ha auspicato che il Teatro possa tornare quanto prima agibile e fruibile al 100%.