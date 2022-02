Selinunte, una caccia al tesoro al museo per imparare la storia giocando

di: Redazione - del 2022-02-28

Nella giornata di ieri, gli alunni di diverse scuole del territorio hanno partecipato ad un caccia al tesoro presso il museo di Selinunte, dove, tramite un laboratorio interattivo hanno studiato la storia giocando.

Tramite le indicazioni dell'archeologa, i bambini hanno imparato a riconoscere i vari animali raffigurati sui reperti archeologici, scovando cerbiatti, buoi, uccelli e arieti.

"Il parco archeologico di Selinunte, riparte ad accogliere i visitatori- dichiara l'archeologa- bisogna portare i bambini ad entrare in confidenza con le immagini degli animali rapprasentati sugli importanti vasi greci".

Una bellissima esperienza sia per i bambini che per le famiglie per conoscere le nostre ricchezze.