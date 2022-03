A Castelvetrano potrebbe nascere un cimitero per animali. Azienda pronta a investire oltre 1 Milione di Euro

di: Redazione - del 2022-02-28

Da anni la gestione del cimitero di Castelvetrano risulta complessa a causa delle ristrette risorse economiche e della carenza di personale. Tuttavia il Comune si sta muovendo, dopo l’ok della Giunta al progetto di Project Financing, per una collaborazione con una società privata, la ITALGECO s.c.a.r.l. che si occuperà della costruzione e della gestione dell’ampliamento del cimitero comunale con annessa un'area celebrativa per gli animali da affezione.

Tra gli interventi previsti:

- potenziare l’attuale capacità del cimitero esistente, attraverso la realizzazione di un nuovo colombario contenente n. 560 loculi a fornetto;

- riqualificazione di alcuni manufatti esistenti, collocati in diversi punti all’interno del cimitero e aventi funzioni diversi l’uno dall’altro (servizi igienici, servizi generali quali magazzini, uffici);

-realizzazione di un’area per la celebrazione degli animali d’affezione, al termine della loro vita;

-all’esterno del cimitero esistente, realizzazione di un’area celebrativa per gli animali da affezione, precisamente delle fosse di inumazione per animali d’affezione di taglia piccola, media e grande, un locale per il controllo accessi e con funzione di deposito dell’attrezzatura, un colombario per animali d’affezione di piccola e media taglia.

L'importo del progetto è pari a €. 1.362.657,00.

Gli interventi non vedranno particolari spese per il Comune trattandosi di project financing, cioè una “finanza di progetto” che consiste nel coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione, gestione e carico di costi per la realizzazione di opere pubbliche, per ottenere una partecipazione nelle entrate economiche future dell’opera realizzata.