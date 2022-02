Covid, ecco i dati di oggi forniti dall'Asp

di: Redazione - del 2022-02-28

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di oggi 28 febbraio 2022: Alcamo 616, Buseto 66, Calatafimi-Segesta 77, Campobello di Mazara 214, Castellammare del Golfo 271, Castelvetrano 452, Custonaci 104, Erice 370, Favignana 15, Gibellina 20, Marsala 1348, Mazara del Vallo 797, Misiliscemi 0, Paceco 141, Pantelleria 150, Partanna 153, Petrosino 135, Poggioreale 14, Salaparuta 31, Salemi 94, San Vito 75, Santa Ninfa 65, Trapani 940, Valderice 157, Vita 28 per un totale di 6333 attuali positivi.

Deceduti 570. Nessun ricoverato in terapia intensiva, in semi intensiva 13, in degenza ordinaria 60, covid hotel rsa 18.