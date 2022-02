(VIDEO) Via al dragaggio del porto dopo la protesta dei pescatori. Sarà incaricata un' impresa con una procedura di somma urgenza. Presenti anche gli Ass. Scilla e Falcone

del 2022-02-28

Stamane al porto di Marinella di Selinunte, in un tavolo tecnico improvvisato, si sono riuniti l’impresa che sta effettuando i lavori, gli Assessori Regionali Falcone e Scilla, il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano e il Sindaco di Partanna Nicola Catania. Presente sul posto anche il Direttore del Parco archeologico Bernardo Agrò e il Vice Sindaco del Comune di Castelvetrano Filippo Foscari.

Questo dopo che, qualche giorno fa, si è tenuta un’importante riunione a Palazzo d’Orleans con il Presidente della Regione Musumenci durante la quale è stato promesso l’inizio dei lavori di dragaggio del fondale. Parola d'ordine dunque, oltre a continuare i lavori già appaltati, è dragare il porto. Per saperne di più segui il video.

"I lavori sulla banchina sono quasi terminati, ha dichiarato l'Assessore Falcone, dobbiamo procedere adesso al dragaggio del fondale, togliendo il fango, la sabbia e le alghe. Sarà incaricata una impresa con una procedura di somma urgenza che dovrà colocare tutto il materiale del fondale in un'area di stoccaggio prima di essere smaltita in discarica dopo l'essiccazione. In sintonia con i Sindaci di Castelvetrano e Partanna, ha aggiunto l'Assessore, è stato individuato come sito di stoccaggio una vecchia discarica dismessa nel territorio di Partanna. Stiamo lavorando ad un progetto per eliminare definitivamente l'ingresso delle alghe, nel frattempo chiuderemo lo sfiato che si trova nella zona nord del porticciolo".

"I soldi ci sono, si tratta di più di 100 mila euro, ha dichiarato l'Assessore Scilla. Provvederemo a trovare questa impresa con una procedura di somma urgenza per riuscire ad assicurare, per almeno un paio d'anni, la pulizia del fondale e consentire ai pescatori di potere entrare e uscire dal porto. Penso che già questa settimana, ha concluso l'Assessore, dovremmo chiudere con la questione dell'affidamento per il dragaggio del fondale, mentre l'attuale impresa che si occupa degli altri lavori ci ha assicurato che entro fine aprile questi saranno completati".